Новая песня WHISPERING VOID



"Whispering Void", новая песня группы WHISPERING VOID, в состав которой входит Kristian Eivind Espedal, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома At The Sound Of The Heart, выходящего 18 октября на Prophecy Productions:



“Vinden vier”

“Vi finnes”

“Whispering Void”

“At The Sound Of The Heart”

“Lauvvind”

“We Are Here”

“Flower”







