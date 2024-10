сегодня



Новый альбом WHISPERING VOID доступен для прослушивания



"At the Sound Of The Heart", новый альбом группы WHISPERING VOID, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



“Vinden vier”

“Vi finnes”

“Whispering Void”

“At The Sound Of The Heart”

“Lauvvind”

“We Are Here”

“Flower”



Состав:



Ronny Stavestrand – guitars

Lindy-Fay Hella – vocals

Kristian Eivind Espedal – vocals

Iver Sandøy – drums & percussion, bass, guitar, keyboards



Гости:

Ole André Farstad – guzheng, Indian slide guitar on “Vinden Vier”,”Lauvvind”

Matias Monsen – cello on “Whispering Void”, “At The Sound Of The Heart”, “We Are Here”

Silje Solberg – Hardanger fiddle on “Vi finnes”, “The Vines”







