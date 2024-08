сегодня



Новый альбом FELLOWSHIP выйдет осенью



FELLOWSHIP выпустят новую работу, получившую название The Skies Above Eternity, 22 ноября на Scarlet Records:



“Hold Up Your Hearts (Again)”

“Victim”

“The Bitter Winds”

“Dawnbreaker”

“Eternity”

“King Of Nothing”

“World End Slowly”

“A New Hope”

“Memories On The Wind”







