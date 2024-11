сегодня



Новая песня FELLOWSHIP



"Victim", новая песня группы FELLOWSHIP, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Skies Above Eternity, выход которого запланирован на 22 ноября на Scarlet Records:



“Hold Up Your Hearts (Again)”

“Victim”

“The Bitter Winds”

“Dawnbreaker”

“Eternity”

“King Of Nothing”

“World End Slowly”

“A New Hope”

“Memories On The Wind”











