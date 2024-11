сегодня



Новое видео FELLOWSHIP



Hold Up Your Hearts (Again), новое видео FELLOWSHIP, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Skies Above Eternity, релиз которого намечен на 22 ноября на Scarlet Records:







