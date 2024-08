сегодня



Лидер AYREON представляет альбом SIMONE SIMONS



ARJEN LUCASSEN опубликовали видео, в котором представил виниловое издание нового альбома SIMONE SIMONS Vermillion, релиз которого намечен на 23 августа:



"Aeterna"

"In Love We Rust"

"Cradle To The Grave" (feat. Alyssa White-Gluz)

"Fight Or Flight"

"Weight Of My World"

"Vermillion Dreams"

"The Core"

"Dystopia"

"R.E.D."

"Dark Night Of The Soul"







