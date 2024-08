сегодня



Alissa White-Gluz в новом видео SIMONE SIMONS



Cradle To The Grave (feat. Alissa White-Gluz), новое видео SIMONE SIMONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного сольного альбома "Vermillion", выходящего 23 августа:



01. Aeterna

02. In Love We Rust

03. Cradle To The Grave (feat. Alissa White-Gluz)

04. Fight Or Flight

05. Weight Of My World

06. Vermillion Dreams

07. The Core

08. Dystopia

09. R.E.D.

10. Dark Night Of The Soul https://www.simonesimons.com/







