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SIMONE SIMONS о новом альбоме



SIMONE SIMONS в интервью El Cuartel Del Metal рассказала, почему решилась на запись сольного альбома:



«Я активно занималась им с Arjen'ом в течение, я думаю, полутора лет, или даже года. Мы начали весной прошлого года. Но я говорила с ним о совместной работе, я спрашивала его, не хочет ли он поработать со мной над моим сольным альбомом, ещё несколько лет назад. И он согласился, но мы оба были слишком заняты. А в прошлом году мы вместе выступали на концертах AYREON, я участвовала в них. Но до этого мы встретились, потому что он уже начал сочинять песни, и он всегда сочинял две-три песни, а потом я приходила к нему, чтобы записать вокал. А через пару месяцев у него появлялись новые песни. Так что не все композиции были готовы сразу — мы сделали это за несколько сессий. И да, EPICA не так много гастролировала. Сочинение новой пластинки для EPICA было немного похоже на то, что было в конце записи вокала для "Vermillion". Участники EPICA также были в студии или сочиняли новую музыку. Так что для меня это было самое свободное время, но у меня всё ещё были дела. А в прошлом мы просто много гастролировали. Так что желание выпустить альбом всегда было, но не было времени, в том числе и у Arjen'а, потому что он тоже очень занят. Но сейчас мы оба были мотивированы, и у нас появилось свободное время. Так что нужный момент настал»



Относительно выбора первых синглов она сказала:



«Идеей Arjen'а было выпустить "Aeterna" в качестве первого сингла, потому что его можно назвать идеальным сочетанием AYREON и EPICA — я считаю, что в наших музыкальных карьерах есть некоторые сходства. Так что это будет своего рода мягкое вступление для наших поклонников, чтобы они прониклись проектом. Но это определённо не показатель того, как будет звучать весь альбом — он очень разнообразный. А "In Love We Rust" — один из моих и Arjen'а любимых треков на альбоме, это красивая баллада. А кто не любит баллады? В этом месяце выйдет третий сингл, который будет очень тяжёлым. Так что мне интересно узнать, что скажут люди. Но все песни великолепны, и все они мне нравятся. В каком-то смысле они как мои дети. Мне было немного жаль Patric [Ullaeus], который снимал видео на "Aeterna", потому что это очень длинная песня. Сейчас синглы всегда по три, максимум четыре минуты, а EPICA всегда превосходит этот показатель, но да, шесть минут сверхновых, планет и множество платьев. [Смеётся]».







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