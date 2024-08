сегодня



Новый альбом GALNERYUS выйдет осенью



GALNERYUS выпустят новую работу, получившую название The Stars Will Light The Way, 25 сентября на Warner Music Japan:



“Go Towards The Utopia”

“The Reason We Fight”

“Lost In The Darkness”

“Finally, It Comes!”

“In Water’s Gaze”

“Heartless”

“Crying For You”

“Voice In Sadness”

“I Believe”

“Life Will Go On”







