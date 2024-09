11 сен 2024



Новая песня GALNERYUS



"In Water's Gaze" новая песня группы GALNERYUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Stars Will Light The Way, выходящего 25 сентября на Warner Music Japan:



“Go Towards The Utopia”

“The Reason We Fight”

“Lost In The Darkness”

“Finally, It Comes!”

“In Water’s Gaze”

“Heartless”

“Crying For You”

“Voice In Sadness”

“I Believe”

“Life Will Go On”







