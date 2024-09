сегодня



Новый альбом PROPHETS OF ADDICTION выйдет осенью



PROPHETS OF ADDICTION сообщили о том, что их новая работа, получившая название Face The Music, будет выпущена 25 октября на BraveWords Records, а премьера первого сингла, "Superhero", состоится 27 сентября:



"Flavor Of The Danger"

"Let's Get High"

"Slippin' Away"

"Walk The World"

"Maggie May"

"Superhero"

"I Want You To Know"

"Hollywood"

"Wasted Tears"

"Last One In The Bar"

"Take Me To Your Leader"







