сегодня



Новое видео PROPHETS OF ADDICTION



“Walk The World”", новое видео группы PROPHETS OF ADDICTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Face The Music, выход которого состоялся 25 октября на BraveWords Records: http://www.prophetsofaddiction.com







