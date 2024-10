сегодня



Новое видео PROPHETS OF ADDICTION



"Superhero", новое видео группы PROPHETS OF ADDICTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Face The Music, выход которого запланирован на 25 октября на BraveWords Records:



"Flavor Of The Danger"

"Let's Get High"

"Slippin' Away"

"Walk The World"

"Maggie May"

"Superhero"

"I Want You To Know"

"Hollywood"

"Wasted Tears"

"Last One In The Bar"

"Take Me To Your Leader"







+0 -0



просмотров: 58