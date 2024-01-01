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Neckbreakker

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7 сен 2024 : NECKBREAKKER на Nuclear Blast Records



сегодня



NECKBREAKKER на Nuclear Blast Records



"Horizon Of Spikes", новая песня NECKBREAKKER, доступна для прослушивания ниже. На днях группа анонсировала заключение контракта с лейблом Nuclear Blast Records, на котором состоится релиз дебютного альбома.











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