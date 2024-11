сегодня



Новое видео NECKBREAKKER



"Face Splitting Madness", новое видео NECKBREAKKER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Within The Viscera, релиз которого намечен на шестое декабря на Nuclear Blast Records:



"Horizon Of Spikes"

"Putrefied Body Fluid"

"Shackled To A Corpse"

"Nephilim"

"Purgatory Rites"

"Unholy Inquisition"

"Absorption"

"SILO"

"Face Splitting Madness"







