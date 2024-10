сегодня



Новое видео NECKBREAKKER



"Shackled To A Corpse", новое видео NECKBREAKKER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Within The Viscera, релиз которого намечен на шестое декабря на Nuclear Blast Records:



"Horizon Of Spikes"

"Putrefied Body Fluid"

"Shackled To A Corpse"

"Nephilim"

"Purgatory Rites"

"Unholy Inquisition"

"Absorption"

"SILO"

"Face Splitting Madness"







+0 -0



просмотров: 91