12 сен 2024 : Новое видео VAN ZANT



12 сен 2024



Новое видео VAN ZANT



"There You Are", новое видео группы VAN ZANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Always Look Up", выходящего 22 ноября на Frontiers Music Srl:



01. Awesome God

02. Stand Up

03. Warrior

04. There You Are

05. Speak His Name

06. Why God Brought Me Here

07. Praying

08. It's Up to You

09. Holy Moment

10. Leaning On The Cross

11. Jesus Christ



Состав:



Johnny Van Zant: Lead Vocals

Donnie Van Zant: Vocal, Guitar

Mark Matejka: Lead Guitar, Rhythm, Slide

Carl Lindquist: Lead Guitar, Rhythm, Slide

Jimmy Carter: Bass Guitar

Shawn Fichter: Drums & Percussion

Jeffrey Roach: Keyboards

Chris Hurst: Keyboards

Dennis Wage: Keyboards







просмотров: 144