"There You Are" (Acoustic Version), новое видео VAN ZANT, доступно ниже. Оригинал этого трека вошел в альбом "Always Look Up", выпущенный 22 ноября на Frontiers Music Srl:



01. Awesome God

02. Stand Up

03. Warrior

04. There You Are

05. Speak His Name

06. Why God Brought Me Here

07. Praying

08. It's Up to You

09. Holy Moment

10. Leaning On The Cross

11. Jesus Christ https://www.vanzantband.com







просмотров: 37