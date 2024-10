сегодня



VAN ZANT: «Если мы тронем хоть кого-то нашей музыкой, миссия во имя ЕГО выполнена!»



"Speak His Name", новое видео группы VAN ZANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Always Look Up", выходящего 22 ноября на Frontiers Music Srl.



«Я полагаю, что этот альбом значит для нас больше, чем те, что мы делали в прошлом, и он совсем другой. Вероятно, это не то, чего люди ожидают от нас, что, по-моему, очень здорово. Есть среди них настоящие попсовые и коммерческие песни. Есть и тяжелые, конечно, с христианской лирикой и ценностями. У нас с Donnie есть поговорка: если мы коснемся хоть одного человека этой музыкой, наша миссия ради Иисуса Христа будет выполнена».



Трек-лист:



01. Awesome God

02. Stand Up

03. Warrior

04. There You Are

05. Speak His Name

06. Why God Brought Me Here

07. Praying

08. It's Up to You

09. Holy Moment

10. Leaning On The Cross

11. Jesus Christ







