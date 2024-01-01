|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
VAN ZANT: «Если мы тронем хоть кого-то нашей музыкой, миссия во имя ЕГО выполнена!»
"Speak His Name", новое видео группы VAN ZANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Always Look Up", выходящего 22 ноября на Frontiers Music Srl.
«Я полагаю, что этот альбом значит для нас больше, чем те, что мы делали в прошлом, и он совсем другой. Вероятно, это не то, чего люди ожидают от нас, что, по-моему, очень здорово. Есть среди них настоящие попсовые и коммерческие песни. Есть и тяжелые, конечно, с христианской лирикой и ценностями. У нас с Donnie есть поговорка: если мы коснемся хоть одного человека этой музыкой, наша миссия ради Иисуса Христа будет выполнена».
Трек-лист:
01. Awesome God
02. Stand Up
03. Warrior
04. There You Are
05. Speak His Name
06. Why God Brought Me Here
07. Praying
08. It's Up to You
09. Holy Moment
10. Leaning On The Cross
11. Jesus Christ
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет