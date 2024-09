сегодня



Новое видео BLUTGOTT



“Dragonsteel”, новое видео BLUTGOTT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбом "Dracul Drakorgoth", выход которого намечен на 20 сентября на Massacre Record:



CD1 Debauchery Version



We create Metal

Dracul Drakorgoth

Fire and Steel

Crusade against Humanity

Overdrive of Brutality

Dragonsteel

Blood for Balgeroth

Setekh Drakorgaur

Blood demands Blood

Drakespawn

CD 2 Balgeroth Version



Drachenlegion

Dracul Drakorgoth

Feuer und Stahl

Drachendivision

Blutgott Monsterhorde

Drachenstahl

Blut für Balgeroth

Setekh Drakorgaur

Blut verlangt Blut

Drachenbrut

CD3 Blood God Version



We create Metal

Dracul Drakorgoth

Fire and Steel

Crusade against Humanity

Overdrive of Brutality

Dragonsteel

Blood for Balgeroth

Setekh Drakorgaur

Blood demands Blood

Drakespawn







