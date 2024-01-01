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SKUNK ANANSIE на FLG



Frontiers Label Group сообщили о создании нового подлейбла, FLG, первыми артистами которого стали SKUNK ANANSIE.



«Мы невероятно рады запустить FLG и приветствовать SKUNK ANANSIE в нашей семье», — сказал генеральный директор лейбла Серафино Перуджино. «Подписание SKUNK ANANSIE — это значимый момент в истории Frontiers, важная веха на нашем пути к тому, чтобы стать ведущим международным рок- и металл-лейблом».



«SKUNK ANANSIE очень рады подписать контракт с FLG. Для нас это также начало нового этапа нашей карьеры, и мы очень рады сотрудничать с ними. Мы благодарны FLG за то, что они решили присоединиться к нам в создании нового видения и нового музыкального направления, а также отметить наши многочисленные музыкальные достижения. Мы с нетерпением ждем светлого будущего и самой захватывающей музыки».



Лео Николас, глава отдела A&R компании FLG, сказал: «Подписание SKUNK ANANSIE — это не просто веха, первый артист, присоединившийся к нашему новому проекту FLG; это смелое заявление о видении лейбла. Мы стремимся сотрудничать с артистами высочайшего уровня, способствовать созданию мощного художественного материала и зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, способного продвигать артистов на мировой арене».







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