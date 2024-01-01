Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 84
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 29
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 26
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
*У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс 17
*U.D.O. открыли тур по СэШэЭй 17
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
*Вокалист ANVIL: «Ну как они красиво грохнули три здания, а?!... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 84
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 29
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 26
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
[= ||| все новости группы



*

Skunk Anansie

*



19 сен 2024 : 		 SKUNK ANANSIE на FLG

29 мар 2022 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

18 мар 2022 : 		 Новая песня SKUNK ANANSIE

14 фев 2022 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

26 янв 2022 : 		 Новая песня SKUNK ANANSIE

22 окт 2020 : 		 Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом расизм расцвёл!»

22 май 2020 : 		 Вокалистка SKUNK ANANSIE выпускает биографию

11 фев 2020 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

17 июл 2019 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

4 окт 2018 : 		 SKUNK ANANSIE выпустят концертный альбом в январе

3 дек 2015 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

13 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от SKUNK ANANSIE

19 окт 2015 : 		 Новый альбом SKUNK ANANSIE выйдет в январе

19 апр 2013 : 		 SKUNK ANANSIE на Первом канале

26 ноя 2012 : 		 SKUNK ANANSIE в акустике

20 июл 2010 : 		 Новое видео SKUNK ANANSIE

9 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома SKUNK ANANSIE

23 мар 2010 : 		 SKUNK ANANSIE записывают новый альбом
| - |

|||| сегодня

SKUNK ANANSIE на FLG



zoom
Frontiers Label Group сообщили о создании нового подлейбла, FLG, первыми артистами которого стали SKUNK ANANSIE.

«Мы невероятно рады запустить FLG и приветствовать SKUNK ANANSIE в нашей семье», — сказал генеральный директор лейбла Серафино Перуджино. «Подписание SKUNK ANANSIE — это значимый момент в истории Frontiers, важная веха на нашем пути к тому, чтобы стать ведущим международным рок- и металл-лейблом».

«SKUNK ANANSIE очень рады подписать контракт с FLG. Для нас это также начало нового этапа нашей карьеры, и мы очень рады сотрудничать с ними. Мы благодарны FLG за то, что они решили присоединиться к нам в создании нового видения и нового музыкального направления, а также отметить наши многочисленные музыкальные достижения. Мы с нетерпением ждем светлого будущего и самой захватывающей музыки».

Лео Николас, глава отдела A&R компании FLG, сказал: «Подписание SKUNK ANANSIE — это не просто веха, первый артист, присоединившийся к нашему новому проекту FLG; это смелое заявление о видении лейбла. Мы стремимся сотрудничать с артистами высочайшего уровня, способствовать созданию мощного художественного материала и зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, способного продвигать артистов на мировой арене».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 125

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом