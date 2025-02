сегодня



Новая песня SKUNK ANANSIE



"Cheers", новая песня группы SKUNK ANANSIE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Painful Truth", выход которого запланирован на 23 мая на FLG Records:



01. An Artist Is An Artist

02. This Is Not Your Life

03. Shame

04. Lost And Found

05. Cheers

06. Shoulda Been You

07. Animal

08. Fell In Love With A Girl

09. My Greatest Moment

10. Meltdown



Skin: «Меня не волнует, что мы были популярны в девяностые. С творческой точки зрения это не имеет никакого значения, потому что в моей рок-библии первая заповедь гласит: «Если ты будешь почивать на лаврах, ты завянешь и умрешь художественно, музыкально, умственно. А потом и финансово»».







