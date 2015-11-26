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Skunk Anansie

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22 окт 2020 : 		 Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом расизм расцвёл!»

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Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом расизм расцвёл!»



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Вокалистка SKUNK ANANSIE Skin в интервью Classic Rock высказала мнение о том, что с приходом Трампа рост расизма только ускорился:

«Расизм стал расти с приходом к власти Трампа и после того, как Великобритания проголосовала за Брекзит.

БэЛэМэ очень важно, потому что это глоток свежего воздуха, ведь когда чёрные говорят про расизм, это начинают замалчивать. Никто особо на этот счёт говорить не хочет. И сейчас это выведено на первый план, и очень важно, чтобы люди говорили об этом, потому что ситуация с расизмом и антисемитизмом становятся всё хуже и хуже в последние годы.

То, что происходит сейчас, очень похоже на то, что было в 1930-е годы прямо перед тем, как Гитлер пришёл к власти, это было медленной эрозией прав людей в течение длительного периода времени. Если вы не тот, кого преследуют, очень легко отойти в сторону и не вмешиваться.

Я не считаю Трампа нацистом, но я говорю, что это очень заметная капля, капля эрозии прав. Так что я очень довольна БэЛэМэ. Я поддерживаю движение — по понятным причинам, я ведь чёрная, и моя жизнь имеет значение. И я считаю, что оно заставило многих белых людей гораздо больше узнать обо всех тонкостях расизма, обо всех вещах, которые происходят, чего они раньше не замечали».

SKUNK ANANSIE




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

graillyc


22 окт 2020, 11:30		в чем прикол писать "бэлэмэ"? это типа должно быть забавно или что?

Tomahawk


22 окт 2020, 11:52		Переводчик таким образом показал своё пренебрежение к этому движению.

olly71


22 окт 2020, 12:13		Только голые факты ; расисзкая ЮАР до 1993 года самая передовая в экономике и самая богатая и развитая страна страна Африки расисзкая США до 1970х порядок на улицах и рост экономики. А когда власть даёшь чёрным больше чем они могут её унести то анархия безумный рост преступности экономический спад .Что мы и видим на примере этих двух стран . Нет ни одной страны в мире где чёрные были бы у власти и там была бы развитая экономика порядок на улицах и хорошая социалка . Ни одной страны.

graillyc


22 окт 2020, 12:25		Панятна. Мнение переводчика это так важно, конечно
Пора окончательно переключаться на англ версию, походу (ну лан, интервью Ансельмо еще можно почитать, местное "заиппочичек" все же вошло прочно в лексику)

olly71, а где белые у власти — разве такие есть?)

Flaming


22 окт 2020, 13:03		Девушка говорит совершенно о другом.

Об ущемлении гражданских прав, которое Трампом поощряется.
При малейшем случае такого нужно немедленно выходить на улицы, дабы не прогрессировал трампистский властный бандитизм.

Причем это касается жителей любой страны, где случится през, обожающий наводить "парядак".
Немедленный протест против действий мудака.
Но жителей РФ наверное надо исключить из перечня таких стран. Ибо своей национальной доблестью считают свое анальное угнетение. Отчего-то. И яростно начинают топтать тех, кто посягнет на аналоугнетателей и их права угнетать.

Flaming


22 окт 2020, 13:17		@местное "заиппочичек" @

Чесногря вообще не понимаю, зачем изобретать такие велосипеды, если в русской речи давно носятся аналоги-локомотивы. Кстати радостно употребляемые обитателями каментов по поводу и без))
И чем лучше прилагательное "забукированный" "забронированного" - тоже не ясно.

ElectricRetard


22 окт 2020, 13:22		Девушка здравый смысл оборачивает в поток бессвязной хуйни про Гитлера, 30-е годы и "просветительскую" природу БЛМ.

graillyc


22 окт 2020, 13:39		-> зачем изобретать такие велосипеды
да это же заиппочичек, ну))
на самом деле, тоже не понимаю в большинстве случаев, хотя деревенскую речь Фила с английского поди переведи

-> забукированный
а могут быть сомнения, что решительно ничем?

Flaming


22 окт 2020, 13:43		@Если вы не тот, кого преследуют, очень легко отойти в сторону и не вмешиваться.@

Вот это самое важное.
Остальное отнюдь не поток, а уместная историческая аналогия.
Тогда все началось с малого. Очень малого. И отъедалось по чуть-чуть.
Но пофигизм ко всему этому привел к европейским концлагерям и денацификации огромной страны.
Довольно большая расплата за.

Flaming


22 окт 2020, 13:52		@а могут быть сомнения, что решительно ничем?@

Основной смысл этого верба - резервирование. Поэтому "забронированный" вполне подойдет.

deathstar777


22 окт 2020, 14:29		Проблемы янков... Расизм в европе чет смешон.
Умеренная диктатура сейчас востребована.
Просто Путлер со своим совком плохой пример.


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