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Вокалистка SKUNK ANANSIE : «С приходом Трампа и Брекзитом расизм расцвёл!»



Вокалистка SKUNK ANANSIE Skin в интервью Classic Rock высказала мнение о том, что с приходом Трампа рост расизма только ускорился:



«Расизм стал расти с приходом к власти Трампа и после того, как Великобритания проголосовала за Брекзит.



БэЛэМэ очень важно, потому что это глоток свежего воздуха, ведь когда чёрные говорят про расизм, это начинают замалчивать. Никто особо на этот счёт говорить не хочет. И сейчас это выведено на первый план, и очень важно, чтобы люди говорили об этом, потому что ситуация с расизмом и антисемитизмом становятся всё хуже и хуже в последние годы.



То, что происходит сейчас, очень похоже на то, что было в 1930-е годы прямо перед тем, как Гитлер пришёл к власти, это было медленной эрозией прав людей в течение длительного периода времени. Если вы не тот, кого преследуют, очень легко отойти в сторону и не вмешиваться.



Я не считаю Трампа нацистом, но я говорю, что это очень заметная капля, капля эрозии прав. Так что я очень довольна БэЛэМэ. Я поддерживаю движение — по понятным причинам, я ведь чёрная, и моя жизнь имеет значение. И я считаю, что оно заставило многих белых людей гораздо больше узнать обо всех тонкостях расизма, обо всех вещах, которые происходят, чего они раньше не замечали».











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