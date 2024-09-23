CARLA HARVEY основала THE VIOLENT HOUR

CARLA HARVEY сообщила о создании новой группы THE VIOLENT HOUR. Над некоторыми из песен она работала с продюсером Jay Ruston'ом, ранее работавшим с ANTHRAX, STEEL PANTHER, URIAH HEEP и многими другими.
«Я готова. За последние 6 месяцев я полностью вложила душу в свой новый проект THE VIOLENT HOUR. Я не могу дождаться, когда вы его услышите. Следите за обновлениями. Процесс идет медленнее, чем мне хотелось бы... но... я в восторге!»
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