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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 22
*Drum-cam от PANTERA 20
*LINKIN PARK исполнили новую песню 15
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The Violent Hour

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CARLA HARVEY основала THE VIOLENT HOUR



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CARLA HARVEY сообщила о создании новой группы THE VIOLENT HOUR. Над некоторыми из песен она работала с продюсером Jay Ruston'ом, ранее работавшим с ANTHRAX, STEEL PANTHER, URIAH HEEP и многими другими.

«Я готова. За последние 6 месяцев я полностью вложила душу в свой новый проект THE VIOLENT HOUR. Я не могу дождаться, когда вы его услышите. Следите за обновлениями. Процесс идет медленнее, чем мне хотелось бы... но... я в восторге!»




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23 сен 2024
gravitgroove
Вот на кого у Бенанте вся силушка богатырская уходит!
Like!1

просмотров: 129

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