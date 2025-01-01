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*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
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The Violent Hour

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CARLA HARVEY в LORDS OF ACID



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CARLA HARVEY сообщили о том, что присоединилась к LORDS OF ACID:

«В старших классах у меня было три любимых группы: GUNS N' ROSES, PANTERA и LORDS OF ACID. Каждая из них сформировала меня и оказала уникальное влияние на меня как на артиста. LOA привлекли меня с того момента, как я услышал песню «I Sit On Acid», будучи подростком, танцующим всю ночь напролет в детройтском готик-индустриальном клубе Haven City Club. Моя одержимость LOA только возросла после того, как я увидел работы Купа на обложке «Voodoo U». Теперь я смогу записать альбом и отправиться в турне с моими индустриальными героями! Ущипните 16-летнюю меня! Это она будет в вокальной кабинке. Пока моя новая группа THE VIOLENT HOUR готовится выпустить свой первый сингл в феврале, я добавляю в свое резюме еще один пункт из списка: действующая «кислотная королева». Слава Господу!»




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