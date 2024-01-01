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CARLA HARVEY об уходе из BUTCHER BABIES



CARLA HARVEY в недавнем интервью рассказала о своем решении покинуть состав BUTCHER BABIES спустя 15 лет:



«Это весьма любопытно, потому что [до BUTCHER BABIES] я пришла к тому, что, живя в Лос-Анджелесе, ты находишь возможности, а потом их у тебя отнимают. Ты зарабатываешь деньги, а потом теряешь их. И я так устала от бизнеса развлечений. Я подумала: «Я больше не хочу этим заниматься. Я не хочу больше заниматься музыкой. Я не хочу больше сниматься. Это слишком. Из этого ничего не выйдет». Тогда я поступила в школу похоронного дела и твердо решила, что с тех пор буду работать только в похоронной службе. Через пару лет работы я получила работу своей мечты в очень большом морге в Лос-Анджелесе. И в то же время у меня появилась возможность создать свою группу и впервые в жизни отправиться в турне. Так что в тот момент мне пришлось сделать выбор. Я посвятил себя этой смертной карьере. Бросить ли мне все, все, над чем я так усердно работал в школе, и отправиться в турне с этой группой, чтобы посмотреть, что произойдет в последний раз, или же просто придерживаться своего пути? В тот момент я выбрала музыку, и это был 2009 год, когда я снова посвятила себя музыке, а в 2012 году мы отправились в турне в режиме нон-стоп, так что я никак не могла больше работать в похоронной службе. В итоге это оказалось лучшим, что когда-либо случалось со мной, потому что наша карьера просто взлетела, и я получила лучшее из двух миров. Я получила образование. Я почувствовала вкус работы в сфере ухода за больными, а затем смогла осуществить свою мечту, и я очень благодарна за это. Последние 15 лет своей жизни я провела на сцене, развлекая людей в таком качестве, о котором я и не мечтала, особенно после стольких разочарований в первые годы жизни в Лос-Анджелесе. Я стала рок-звездой. Я смогла сделать все это. А потом, 15 лет спустя, мое мнение снова изменилось. [Смеется]».



Рассказывая о своем решении покинуть BUTCHER BABIES и вернуться в индустрию ухода за больными, Carla сказала:



«В группе так много всего, особенно когда ты становишься старше и твоя жизнь меняется, у тебя появляются отношения, у тебя появляется партнер. У меня есть падчерица, и идея внезапно оказаться в дороге 10, 12 месяцев в году стала просто непосильной. А в группе пять человек, и половина из них может быть уверена, что хочет быть в дороге все время, а кто-то говорит: «Может быть, лучше перерыв». Так что это не всегда работает на благо всех.



Мой папа сказал мне кое-что много лет назад, когда мы только создали группу, и он сказал это в шутку. Он сказал: «Я видел, как ты поешь в Интернете. Не бросай свою работу». И тогда я подумала: «Это самое мерзкое, что ты мог сказать». Но я рада, что так и не бросила свою работу. На самом деле, все последние 15 лет, пока я гастролировала, я получала образование и сертификаты, чтобы продолжать работать, потому что мне всегда было необходимо в каком-то смысле быть в сфере ухода за больными. Я основала свою компанию по обучению работе с горем, чтобы по-прежнему быть полезной людям, которые нуждаются во мне в этом качестве. Это было очень для меня важно. А в прошлом году я участвовала в большом летнем туре. Мы выступали в павильонах, открытых амфитеатрах, и это было замечательно, и каждый день на сцене ты поешь от души, но, блин, я увидел сообщение о том, что Parting Stone ищет менеджера по работе с партнерами. И я подумала: «Блин, я хочу подать заявку на вакансию. Я хочу посмотреть, что будет, если я возьмусь за эту работу.



В жизни бывает так много ситуаций, когда приходится оценивать, что для тебя лучше. Жизнь меняется. И еще одна проблема индустрии развлечений и музыкальной индустрии — она не такая, какой была для музыкантов 20 лет назад, 10 лет назад. Мой будущий муж [барабанщик ANTHRAX и PANTERA Charlie Benante] играет в группе, которая стала легендой. Им никогда не нужно беспокоиться о настоящей работе — никогда. Но группы моего уровня? Вы не сорвете банк. Ты не зарабатываешь на жизнь, если не находишься в разъездах 12 месяцев в году. Ты не можешь себя содержать. Поэтому у меня всегда была другая работа, будь то рисование картин для людей или психологическая помощь на стороне. Это дневная работа, которую мне удавалось поддерживать на протяжении всей моей музыкальной карьеры. Это было необходимостью, а также страстью, потому что в противном случае я бы сидел где-нибудь на коучсерфинге [Смеется] Я ничего не знаю. Так что очень трудно жить страстно и следовать своей мечте, не имея ничего, на что можно опереться или что может помочь тебе. Я говорю об этом многим людям, и некоторые отвечают: «Нет, блин. Мне не нужен запасной план. Это единственное, чем я буду заниматься.



Я всегда думала: »Ладно, сейчас это здорово. А что будет, когда мне исполнится 60? Что я буду делать тогда?" Потому что моей маме 72 года, и она все еще постоянно работает. Ей нравится работать. Мы не 70-летние, которые будут сидеть на диване, и не 60-летние, которые не будут чем-то заниматься. Жизнь изменилась. Мы все равно будем работать. Мы должны что-то делать, и я бы предпочла, чтобы это была карьера, а не работа, которую я вынуждена иметь, чтобы прокормить себя в [поздние] годы».







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