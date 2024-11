сегодня



Гитарист BLACK LABEL SOCIETY в DARK CHAPEL



Dario Lorina, наиболее известный как участник BLACK LABEL SOCIETY, основал новую группу DARK CHAPEL, в состав которой также вошли Brody DeRozie (guitar), Mike Gunn (bass)и Luis Silva (drums). Выход дебютной пластинки, получившей название "Spirit In The Glass", намечен на 28 февраля на MNRK Heavy. Видео к первому синглу "Glass Heart" доступно ниже:



01. Afterglow

02. Hollow Smile

03. We Are Remade

04. Corpse Flower

05. Glass Heart

06. Dead Weight

07. Dark Waters

08. All That Remains

09. Gravestoned Humanity

10. Bullet In Our Chamber







+0 -0



просмотров: 120