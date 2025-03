сегодня



Новое видео DARK CHAPEL



Corpse Flower, новое видео группы DARK CHAPEL, основанной Dario Lorina (BLACK LABEL SOCIETY), доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Spirit In The Glass", выход которого намечен на 28 февраля на MNRK Heavy:



01. Afterglow

02. Hollow Smile

03. We Are Remade

04. Corpse Flower

05. Glass Heart

06. Dead Weight

07. Dark Waters

08. All That Remains

09. Gravestoned Humanity

10. Bullet In Our Chamber https://www.darkchapelband.com/







+0 -0



просмотров: 56