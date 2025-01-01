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*EXODUS меняют нового на старого 54
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 38
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Dark Chapel

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|||| 21 янв 2025

Новая песня DARK CHAPEL



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"Hollow Smile", новая песня группы DARK CHAPEL, основанная Dario Lorina (BLACK LABEL SOCIETY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Spirit In The Glass", выход которого намечен на 28 февраля на MNRK Heavy:

01. Afterglow
02. Hollow Smile
03. We Are Remade
04. Corpse Flower
05. Glass Heart
06. Dead Weight
07. Dark Waters
08. All That Remains
09. Gravestoned Humanity
10. Bullet In Our Chamber




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