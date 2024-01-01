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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
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Memphis May Fire

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25 ноя 2024 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

11 окт 2024 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

27 июн 2024 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

18 апр 2024 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

22 июн 2023 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

6 май 2022 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

18 фев 2022 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

14 янв 2022 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

17 дек 2021 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

6 сен 2021 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

8 июн 2021 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

27 апр 2019 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от MEMPHIS MAY FIRE

11 ноя 2018 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

23 сен 2018 : 		 Новая песня MEMPHIS MAY FIRE

30 авг 2016 : 		 Новый альбом MEMPHIS MAY FIRE выйдет осенью

27 май 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления MEMPHIS MAY FIRE

29 сен 2015 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

28 фев 2015 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

8 авг 2014 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

7 фев 2014 : 		 Новая песня MEMPHIS MAY FIRE

1 фев 2014 : 		 Новый альбом MEMPHIS MAY FIRE выйдет в марте

10 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома MEMPHIS MAY FIRE

25 май 2012 : 		 Видео с текстом от MEMPHIS MAY FIRE

7 май 2012 : 		 Новый альбом MEMPHIS MAY FIRE выйдет в июне

27 сен 2011 : 		 Новое видео MEMPHIS MAY FIRE

6 апр 2011 : 		 Новая песня MEMPHIS MAY FIRE
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Новое видео MEMPHIS MAY FIRE



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"Shapeshifter", новое видео группы MEMPHIS MAY FIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shapeshifter":

"Chaotic"
"Infection"
"Overdose"
"Paralyzed"
"Hell Is Empty"
"Necessary Evil"
"The Other Side"
"Shapeshifter"
"Versus"

MEMPHIS MAY FIRE Release






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