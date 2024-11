сегодня



Новое видео MEMPHIS MAY FIRE



"Shapeshifter", новое видео группы MEMPHIS MAY FIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shapeshifter":



"Chaotic"

"Infection"

"Overdose"

"Paralyzed"

"Hell Is Empty"

"Necessary Evil"

"The Other Side"

"Shapeshifter"

"Versus"











