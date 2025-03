сегодня



Новое видео MEMPHIS MAY FIRE



Love Is War, новое видео группы MEMPHIS MAY FIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shapeshifter", релиз которого намечен на 28 марта на Rise Records:



01. Chaotic

02. Infection

03. Overdose

04. Paralyzed

05. Hell Is Empty

06. Necessary Evil

07. The Other Side

08. Shapeshifter

09. Versus

10. Love Is War http://www.trustkill.com











