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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 17
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
*Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0... 16
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Memphis May Fire

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Новое видео MEMPHIS MAY FIRE



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"The Other Side", новое видео группы MEMPHIS MAY FIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shapeshifter", релиз которого намечен на 28 марта на Rise Records:

"Chaotic"
"Infection"
"Overdose"
"Paralyzed"
"Hell Is Empty"
"Necessary Evil"
"The Other Side"
"Shapeshifter"
"Versus"




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