Новое видео MEMPHIS MAY FIRE



"The Other Side", новое видео группы MEMPHIS MAY FIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shapeshifter", релиз которого намечен на 28 марта на Rise Records:



"Chaotic"

"Infection"

"Overdose"

"Paralyzed"

"Hell Is Empty"

"Necessary Evil"

"The Other Side"

"Shapeshifter"

