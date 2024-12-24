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Новый альбом MOONLIGHT HAZE выйдет весной



MOONLIGHT HAZE выпустят новую работу, получившую название Beyond, весной на Scarlet Records.



Chiara Tricarico: «Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать вам, над чем мы работали в течение последних нескольких лет! Мы были очень рады работать с легендарным Sascha Paeth над созданием нашего четвертого альбома, и теперь мы очень рады сообщить, что мы снова объединим усилия с Scarlet Records... Это будет грандиозно!»





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