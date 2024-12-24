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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 57
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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Moonlight Haze

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|||| сегодня

Новый альбом MOONLIGHT HAZE выйдет весной



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MOONLIGHT HAZE выпустят новую работу, получившую название Beyond, весной на Scarlet Records.

Chiara Tricarico: «Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать вам, над чем мы работали в течение последних нескольких лет! Мы были очень рады работать с легендарным Sascha Paeth над созданием нашего четвертого альбома, и теперь мы очень рады сообщить, что мы снова объединим усилия с Scarlet Records... Это будет грандиозно!»



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24 дек 2024
olly71
Одни из немногих кто до сих пор выпускает очень качественный симфоник- пауэр . все предыдущие альбомы были очень хороши.

просмотров: 190

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