сегодня



THE ROCKETT MAFIA: «Мы хотим веселиться!»



Mick Sweda в недавнем интервью ответил на вопрос о том, THE ROCKETT MAFIA будут играть кавер-версии или планируют исполнять какой-то оригинальный материал:



«Ну, мы начинаем с каверов. Мы склонны к атмосфере 70-х, к тому, на чем мы с Rikki выросли. Но мы стараемся, чтобы среди них были песни, которые мы любим и которыми увлекаемся. И у нас уже запланированы концерты — кажется, мы играем в Whisky [A Go Go] в феврале этого года здесь, в Лос-Анджелесе, и после этого у нас будет несколько выездов.



Но, да, это очень весело. Мы отлично проводим время. Сегодня приедет вокалист Brandon, так что мы собираемся по-настоящему отточить, как все это будет. Однако это очень энергично, и мы накладываем свой маленький отпечаток на песни, а на этом я бы настаивал при любых обстоятельствах. Так что, думаю, будет очень забавно. И это как раз то, чего мы хотим добиться — мы просто хотим, чтобы все было энергично, интересно, весело и живо».







+0 -0



просмотров: 68