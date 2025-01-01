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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 64
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 33
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 21
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
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The Rockett Mafia

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|||| сегодня

Видео с выступления THE ROCKETT MAFIA



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Видео с выступления THE ROCKETT MAFIA, в состав которой входят барабанщик POISON Rikki Rockett, вокалист и гитарист Brandon Gibbs (DEVIL CITY ANGELS), гитарист Mick Sweda (BULLETBOYS) и басист Bryan Kimes, доступно для просмотра ниже.
















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