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IRON SAVIOR зассали из-за Трампа
64
Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде»
33
Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»
21
OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»
20
Барабанщик DREAM THEATER о бывшем
20
все новости группы
The Rockett Mafia
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/people/Rockett-Mafia/61565846705577/
24 фев 2025
:
Видео с выступления THE ROCKETT MAFIA
21 фев 2025
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Первый сингл THE ROCKETT MAFIA
13 янв 2025
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THE ROCKETT MAFIA: «Мы хотим веселиться!»
20 сен 2024
:
RIKKI ROCKETT в THE ROCKETT MAFIA
сегодня
Видео с выступления THE ROCKETT MAFIA
Видео с выступления THE ROCKETT MAFIA, в состав которой входят барабанщик POISON Rikki Rockett, вокалист и гитарист Brandon Gibbs (DEVIL CITY ANGELS), гитарист Mick Sweda (BULLETBOYS) и басист Bryan Kimes, доступно для просмотра ниже.
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1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Сообщений нет