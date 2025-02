сегодня



"I Think I Love You", первый сингл группы THE ROCKETT MAFIA, в состав которой входят барабанщик POISON Rikki Rockett, вокалист и гитарист Brandon Gibbs (DEVIL CITY ANGELS), гитарист Mick Sweda (BULLETBOYS) и басист Bryan Kimes, доступен для прослушивания ниже. Этот трек в оригинале записал Tony Romeo и он был исполнен в популярном телесериале 70-ых "The Partridge Family".











