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Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии...
106
Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
74
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы...
58
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
52
Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года
37
все новости группы
Zebra
США
Hard Rock
Progressive Metal
http://www.thedoor.com
Facebook:
http://www.facebook.com/zebrarockband/
13 янв 2025
:
ZEBRA готовят альбом
22 янв 2024
:
ZEBRA готова к туру
24 мар 2022
:
ZEBRA в студии
3 ноя 2017
:
ZEBRA отметит юбилей дебютного альбома
сегодня
ZEBRA готовят альбом
Группа ZEBRA сообщила о том, что отметит 50-летие творческой деятельности релизом нового альбома. Это будет первый студийный материал от коллектива с момента выпуска в 2003 году "Zebra IV"
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Рецензии
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Сообщений нет