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Zebra

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|||| 31 мар 2025

Новые песни ZEBRA уже в мае



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Randy Jackson в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково это вновь работать с Jack'ом Douglas'ом:

«Это было очень, очень интересно. Я поддерживаю связь с ним с тех пор, как мы впервые работали [вместе более четырех десятилетий назад]... Это было здорово. Теперь это совершенно другой мир. Я имею в виду, что прошло уже 40 лет, и технологии изменились. Но мы с ним оба следим за тем, что происходит, и большую часть сессий проводим в режиме онлайн, туда-сюда. А потом он несколько раз приходил ко мне в студию — думаю, на следующей неделе он снова придет - один на один. Но многое мы делаем онлайн, что упрощает работу. Он живет на севере штата, а если вдруг окажется в Лос-Анджелесе, то мы можем работать и в режиме онлайн. И это отлично сочетается. У нас есть программа, с помощью которой он может прослушать все треки, посмотреть на виртуальный пульт и свести, если захочет, но на данный момент я занимаюсь звукорежиссурой, а он просто доводит все до ума».

Говоря о том, как изменился процесс написания песен для ZEBRA за последние 40 лет, Randy сказал:

«Ну, это тот же самый процесс, только у нас нет такой роскоши, или мы не смогли ее обеспечить, чтобы исполнять песни в течение какого-то времени. Есть много материала, который люди услышат в первый раз, когда мы его выпустим. Но на данный момент у нас есть неплохое представление о том, что понравилось нашим поклонникам и что сработало. А материала очень много. Есть также материал, который мы так и не записали, но с которым люди знакомы, потому что мы играли его вживую много лет назад, и о котором нас постоянно спрашивают. Так что он будет добавлен на пластинку. И мы продолжаем добавлять песни в альбом без остановки. Думаю, мы выпустим несколько треков в мае, а потом каждый месяц будем выпускать новые. И кто знает, сколько их у нас в итоге получится. Возможно, мы просто продолжим в том же духе, и получится, по сути, непрерывный релиз».




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