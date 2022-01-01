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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
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Zebra

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ZEBRA в студии



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Группа ZEBRA сообщила о том, что находится в студии, где работает над первым за почти двадцать лет студийным альбомом. Гитарист Randy Jackson сказал в одном из недавних интервью:

«Я могу сказать, что мы давно этого ждали! Мы начинаем процесс записи нескольких песен. Надеюсь, мы добьёмся хорошего звучания и начнём работать, чтобы закончить работу над несколькими треками. Самое интересное сейчас — это то, как мы записывали каждую пластинку. Процесс очень отличается, ведь между ними прошли десятилетия, а технологии стремительно идут вперёд!»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )
24 мар 2022, 16:06
Охренеть, вот это новость!
Пятый альбом за 40+ лет


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