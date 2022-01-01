сегодня



ZEBRA в студии



Группа ZEBRA сообщила о том, что находится в студии, где работает над первым за почти двадцать лет студийным альбомом. Гитарист Randy Jackson сказал в одном из недавних интервью:



«Я могу сказать, что мы давно этого ждали! Мы начинаем процесс записи нескольких песен. Надеюсь, мы добьёмся хорошего звучания и начнём работать, чтобы закончить работу над несколькими треками. Самое интересное сейчас — это то, как мы записывали каждую пластинку. Процесс очень отличается, ведь между ними прошли десятилетия, а технологии стремительно идут вперёд!»





+0 -0



( 1 ) просмотров: 213

