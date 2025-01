сегодня



SATCHVAI нашли музыкантов



Новая группа SATCHVAI, основанная Joe Satriani и Steve Vai, объявила имена музыкантов, с которыми поедет в дебютное турне. Ими стали барабанщик Kenny Aronoff, басист Marco Mendoza и гитарист Pete Thorn.



Stariani: «Поиск подходящих музыкантов для группы SATCHVAI был сначала сложной, а затем захватывающей задачей: ведь так много замечательных музыкантов, из которых можно выбирать! Ни для кого не секрет, что химия между музыкантами всегда будет тем, что делает их волшебной живой группой, и мы нашли эту химию с Kenny, Marco и Pete. Предстоящие концерты будут посвящены не только нашим сольным работам, но и музыке с нашего нового альбома. Мы очень хотим отправиться в путь и отпраздновать это шоу со всеми нашими поклонниками!»



Vai: «Когда мы думали о создании группы вокруг себя и Joe, мы говорили о качествах, необходимых для каждой позиции: бас, барабаны, ритм-гитара. Это было удивительное испытание — найти подходящих людей».



Даты тура:



June 13 - York, UK - Barbican

June 14 - London, UK - Eventim Apollo

June 17 - Glasgow, SC - Glasgow Royal Concert Hall

June 18 - Wolverhampton, UK - Civic Hall

June 19 - Manchester, UK - O2 Apollo

June 21 - Clisson, FR - Hellfest

June 22 - Paris, FR - Palais Des Congres

June 23 - Amsterdam, NL - Amsterdam Afas

June 24 - Antwerp, BE - Lotto Arena

June 26 - Copenhagen, DK - Amager Bio

June 27 - Malmo, SE - Slagthuset Saluhallen

June 29 - Helsinki, FI - House of Culture

June 30 - Tampere, FI - Tampere Hall

July 02 - Uppsala, SE - Parksnackan

July 03 - Oslo, NO - Sentrum Scene

July 05 - Warsaw, PL - Torwar

July 08 - Munich, DE - Tollwood Festival

July 10 - Dusseldorf, DE - Mitsubishi Electric Hall

July 11 - Frankfurt, DE - Jahrhunderthalle

July 12 - Zurich, CH - Volkshaus Zürich

July 13 - Milan, IT - Comfort Festival @ Villa Casati Stampa

July 15 - Pordenone, IT - Parco San Valentino

July 16 - Perugia, IT - Umbria Jazz

July 17 - Bologna, IT - Sequoie Music Park

July 18 - Saint-Julien, FR - Guitares en Scene Festival

July 20 - Prague, CZ - Forum Karlin

July 22 - Sofia, BG - National Palace of Culture

July 23 - Bucharest, RO - Arenele Romane

July 25 - Istanbul, TR - KüçükÇiftlik Park (not yet on sale)

July 28 - Athens, GR - Lycabettus Theater







