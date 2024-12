все новости группы







11 дек 2024 : JOE SATRIANI и STEVE VAI в SATCHVAI



сегодня



JOE SATRIANI и STEVE VAI в SATCHVAI



JOE SATRIANI и STEVE VAI основали группу SATCHVAI, в рамках которой планируют летние европейские гастроли:



June 13 - York, UK @ Barbican

June 14 - London, UK @ Eventim Apollo

June 17 - Glasgow, SC @ Glasgow Royal Concert Hall

June 18 - Wolverhampton, UK @ Civic Hall

June 19 - Manchester, UK @ O2 Apollo

June 21 - Clisson, FR @ Hellfest

June 22 - Paris, FR @ Palais Des Congres

June 23 - Antwerp, BE @ Lotto Arena

June 24 - Amsterdam, NL @ Amsterdam Afas

June 26 - Copenhagen, DK @ Amager Bio

June 29 - Helsinki, FI @ House of Culture

June 30 - Tampere, FI @ Tampere Hall

July 02 - Uppsala, SE @ Parksnackan

July 03 - Oslo, NO @ Sentrum Scene

July 05 - Warsaw, PL @ Torwar

July 08 - Munich, DE @ Tollwood Festival

July 10 - Dusseldorf, DE @ Mitsubishi Electric Hall

July 11 - Frankfurt, DE @ Jahrhunderthalle

July 12 - Zurich, CH @ Volkshaus Zürich

July 13 - Milan, IT @ Comfort Festival @ Villa Casati Stampa

July 15 - Pordenone, IT @ Parco San Valentino

July 16 - Perugia, IT @ Umbria Jazz

July 17 - Bologna, IT @ Sequoie Music Park

July 18 - Saint-Julien, FR @ Guitares en Scene Festival

July 20 - Prague, CZ @ Forum Karlin

July 22 - Sofia, BG @ National Palace of Culture







просмотров: 147