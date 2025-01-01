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SatchVai

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Гитарист SATCHVAI о новой пластинке



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Joe Satriani в недавнем интервью рассказал о новом альбоме, над которым он работает со Steve Vai:

«Да, мы записываемся каждый день. Мы со Steve'ом делаем большую часть работы удаленно. У нас были замечательные планы. Как только он закончил BEAT, я закончил работу с Sam [Sammy Hagar в рамках тура «The Best Of All Worlds»], мы сказали, что соберемся вместе в Лос-Анджелесе, а потом Лос-Анджелес загорелся. Так что мы вернулись к удаленной работе. Мы закончили примерно половину записи. Но на следующей неделе я отправляюсь в Лос-Анджелес, и мы проведем некоторое время, работая в студии вместе.

Этот альбом имеет сумасшедшее звучание, и в нем повсюду звучит только гитара. Мы со Steve'ом никогда не писали музыку вместе, так что для нас это очень свежо и необычно. Это очень захватывающе. В нем участвует множество разных музыкантов из наших групп, а также другие музыканты из Лос-Анджелеса, с которыми мы всегда любим играть.

Так что да, мы надеемся выпустить еще один сингл к середине марта»




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