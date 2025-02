сегодня



Гитарист SATCHVAI о новой пластинке



Joe Satriani в недавнем интервью рассказал о новом альбоме, над которым он работает со Steve Vai:



«Да, мы записываемся каждый день. Мы со Steve'ом делаем большую часть работы удаленно. У нас были замечательные планы. Как только он закончил BEAT, я закончил работу с Sam [Sammy Hagar в рамках тура «The Best Of All Worlds»], мы сказали, что соберемся вместе в Лос-Анджелесе, а потом Лос-Анджелес загорелся. Так что мы вернулись к удаленной работе. Мы закончили примерно половину записи. Но на следующей неделе я отправляюсь в Лос-Анджелес, и мы проведем некоторое время, работая в студии вместе.



Этот альбом имеет сумасшедшее звучание, и в нем повсюду звучит только гитара. Мы со Steve'ом никогда не писали музыку вместе, так что для нас это очень свежо и необычно. Это очень захватывающе. В нем участвует множество разных музыкантов из наших групп, а также другие музыканты из Лос-Анджелеса, с которыми мы всегда любим играть.



Так что да, мы надеемся выпустить еще один сингл к середине марта»







+1 -0



просмотров: 116