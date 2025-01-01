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Neal Morse собрал COSMIC CATHEDRAL
Neal Morse (ex-Spock’s Beard) опубликовал следующее сообщение:
«Представляю COSMIC CATHEDRAL, новую супергруппу настоящих легенд стиля. В состав группы вошли: Chester Thompson (Genesis, Frank Zappa), Phil Keaggy (Glass Harp), Byron House (Robert Plant, Alison Krauss) и ваш покорный слуга. То, что начиналось с простого джема быстро переросло в нечто большее — в ближайшее время мы анонсируем выпуск альбома.
Музыкально это прогрессив рок, но учитывая исполнителей можно ожидать чего угодно. Химия между нами прямо искрит, мы с нетерпением ждем, когда вы услышите то, что у нас получилось. И лучшая новость в том, что осталось ждать недолго!»
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