сегодня



Новая песня COSMIC CATHEDRAL



Time To Fly, новое видео COSMIC CATHEDRAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Deep Water, релиз которого намечен на 25 апреля на InsideOutMusic:



“The Heart Of Life”

“Time To Fly”

“I Won’t Make It”

“Walking In Daylight”

“Deep Water Suite I: Introduction”

“Deep Water Suite II: Launch Out, Pt. One”

“Deep Water Suite III: Fires Of The Sunrise”

“Deep Water Suite IV: Storm Surface”

“Deep Water Suite V: Nightmare In Paradise”

“Deep Water Suite VI: Launch Out, Pt. Two”

“Deep Water Suite VII: New Revelation”

“Deep Water Suite VIII: Launch Out, Pt. Three”

“Deep Water Suite IX: The Door To Heaven”



В состав супергруппы COSMIC CATHEDRAL входят Neal Morse (Spock's Beard), Chester Thompson (Genesis, Frank Zappa), Phil Keaggy (Glass Harp) и Byron House (Robert Plant, Alison Krauss).







+0 -0



просмотров: 30