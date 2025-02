сегодня



Deep Water Suite: Launch Out, Pt. One, новое видео COSMIC CATHEDRAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Deep Water, релиз которого намечен на 25 апреля на InsideOutMusic:



“The Heart Of Life”

“Time To Fly”

“I Won’t Make It”

“Walking In Daylight”

“Deep Water Suite I: Introduction”

“Deep Water Suite II: Launch Out, Pt. One”

“Deep Water Suite III: Fires Of The Sunrise”

“Deep Water Suite IV: Storm Surface”

“Deep Water Suite V: Nightmare In Paradise”

“Deep Water Suite VI: Launch Out, Pt. Two”

“Deep Water Suite VII: New Revelation”

“Deep Water Suite VIII: Launch Out, Pt. Three”

“Deep Water Suite IX: The Door To Heaven”



В состав супергруппы COSMIC CATHEDRAL входят Neal Morse (Spock's Beard), Chester Thompson (Genesis, Frank Zappa), Phil Keaggy (Glass Harp) и Byron House (Robert Plant, Alison Krauss).







