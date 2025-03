3 мар 2025



Новое видео W.E.T.



Frontiers опубликовали официальное видео к новому треку W.E.T. This House Is On Fire. Этот трек взят из нового альбома "Apex", релиз которого намечен на 25 марта:



1. Believer

2. This House Is On Fire

3. What Are We Fighting For

4. Love Conquers All

5. Where Are The Heroes Now

6. Breaking Up

7. Nowhere To Run

8. Pay Dirt

9. Pleasure & Pain

10. Stay Alive

11. Day By Day



Состав:



Jeff Scott Soto - Vocals

Erik Mårtensson – Vocals, Guitars, Keyboards

Robert Säll – Guitars, Keyboards

Magnus Henriksson – Guitars

Andreas Passmark - Bass

Jamie Borger – Drums







