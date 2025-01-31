Новая песня W.E.T.

Frontiers опубликовали официальное видео с текстом к новому треку W.E.T. Where Are The Heroes Now. Этот трек взят из нового альбома "Apex", релиз которого намечен на 25 марта:
1. Believer
2. This House Is On Fire
3. What Are We Fighting For
4. Love Conquers All
5. Where Are The Heroes Now
6. Breaking Up
7. Nowhere To Run
8. Pay Dirt
9. Pleasure & Pain
10. Stay Alive
11. Day By Day
Состав:
Jeff Scott Soto - Vocals
Erik Mårtensson – Vocals, Guitars, Keyboards
Robert Säll – Guitars, Keyboards
Magnus Henriksson – Guitars
Andreas Passmark - Bass
Jamie Borger – Drums
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Когда Сото с Якобом Основывали Талисман - Ромеро только из детского сада вышел а , когда Сото мутил с Руди Пеллом, Ромеро даже начальные классы ещё не закончил... ну итд итп )))