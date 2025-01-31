Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 241
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 44
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 29
*Новое видео BEHEMOTH 25
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 21
*Новое видео DREAM THEATER 20
*Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а? 19
*ATHEIST работают над альбомом 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 241
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 44
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 29
[= ||| все новости группы



*

W.E.T.

*



31 янв 2025 : 		 Новая песня W.E.T.

4 дек 2024 : 		 Новое видео W.E.T.

14 дек 2020 : 		 Новое видео W.E.T.

15 ноя 2020 : 		 Новое видео W.E.T.

30 окт 2019 : 		 Видео с текстом от W.E.T.

25 апр 2018 : 		 Новое видео W.E.T.

6 фев 2018 : 		 Новое видео W.E.T.

12 янв 2018 : 		 Новое видео W.E.T.

13 дек 2017 : 		 Новая песня W.E.T.

24 дек 2013 : 		 Концертный релиз W.E.T. выйдет в феврале

20 мар 2013 : 		 Новое видео W.E.T.

8 фев 2013 : 		 EPK от W.E.T.

7 фев 2013 : 		 Новое видео W.E.T.

20 янв 2013 : 		 Видео с выступления W.E.T.

16 янв 2013 : 		 Семпл новой песни W.E.T.

14 дек 2012 : 		 Детали нового альбома W.E.T.

10 дек 2012 : 		 Фрагмент нового трека W.E.T.

6 ноя 2009 : 		 Новое видео W.E.T.
| - |

|||| сегодня

Новая песня W.E.T.



zoom
Frontiers опубликовали официальное видео с текстом к новому треку W.E.T. Where Are The Heroes Now. Этот трек взят из нового альбома "Apex", релиз которого намечен на 25 марта:

1. Believer
2. This House Is On Fire
3. What Are We Fighting For
4. Love Conquers All
5. Where Are The Heroes Now
6. Breaking Up
7. Nowhere To Run
8. Pay Dirt
9. Pleasure & Pain
10. Stay Alive
11. Day By Day

Состав:

Jeff Scott Soto - Vocals
Erik Mårtensson – Vocals, Guitars, Keyboards
Robert Säll – Guitars, Keyboards
Magnus Henriksson – Guitars
Andreas Passmark - Bass
Jamie Borger – Drums




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 янв 2025
Corpsegrinder04
Не Талисман конечно, но тоже вполне себе прилично.
31 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
у меня такое впечатление, что Джефф Скотт Сото и Ронни Ромеро когда-то решили поспорить, у кого сколько проектов будет
Like!1
31 янв 2025
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, когда Сото писал тексты для Мальмстиновских песен и соответственно исполнял их, Ромеро ещё в пелёнки сикал.
Когда Сото с Якобом Основывали Талисман - Ромеро только из детского сада вышел а , когда Сото мутил с Руди Пеллом, Ромеро даже начальные классы ещё не закончил... ну итд итп )))
31 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, тогда еще малой Ромеро, глядя на Сото, поклялся, что станет первым по числу проектов латиносом, обойдя его в этом!

просмотров: 142

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом