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Faster Pussycat

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Невеста вокалиста FASTER PUSSYCAT упала за борт



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По сообщению TMZ, невеста FASTER PUSSYCAT Taime Downe погибла после падения за борт круизного лайнера Explorer Of The Seas в первый день ностальгического мероприятия The 80s Cruise, в котором принимают участие FASTER PUSSYCAT, WARRANT, DOKKEN, FIREHOUSE, SQUEEZE, Adam Ant, Tiffany и MEN AT WORK.

Поисковая операция с участием нескольких судов была проведена после того, как Кимберли Берч выпала за борт около 11 часов вечера 3 марта. По словам матери Кимберли, она упала и разбилась насмерть после бурного спора с Downe на борту корабля. Пока неясно, прыгнула ли Кимберли или случайно упала с корабля, но Карнелл Берч сказал TMZ, что Кимберли не стала бы намеренно причинять себе вред.

Представитель Royal Caribbean Group в своем заявлении сказал:

«Наш экипаж немедленно приступил к поисково-спасательным работам, сотрудничает с местными властями, а также оказывает поддержку и помощь семье гостьи в это трудное время. В знак уважения к частной жизни семьи нашей гостьи мы не можем сообщить никаких дополнительных подробностей».






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