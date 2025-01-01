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Faster Pussycat

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Семья невестки вокалиста FASTER PUSSYCAT не общалась с Taime Downe



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Келли Берч в интервью DailyMail.com сообщила, что семья ничего не слышала о Taime Downe после того, как он позвонил маме Кимберли, чтобы сообщить ей о смерти дочери в понедельник:

«Мы с ним не общались. Он позвонил моей свекрови, чтобы уведомить ее, но с тех пор она с ним не общалась. Никто из нас не общался».

Как и Карнелл, Келли сказала, что не верит в то, что Кимберли могла намеренно причинить себе вред.

«Она бы так не поступила. Она не такая. Мы только хотим знать, что произошло. Мы просто хотим получить ответы... Все, что мы хотим, — это ответы. У нас не было абсолютно никаких контактов с круизной компанией. Мы писали по электронной почте, звонили, но никто нам так и не ответил».

Во вторник семья опубликовала сообщение:

«С разбитым сердцем мы сообщаем печальную новость о том, что Кимберли Берч скончалась. Она была любимой дочерью, сестрой, невесткой и тетей. Ее будет очень не хватать всем, кто знал и любил ее. Мы просим молиться за нашу семью, пока мы пытаемся справиться с этой душераздирающей трагедией. Мы любим и скучаем по тебе, Кимберли Берч!!!»

Представитель Royal Caribbean Group сказал в своем заявлении:

«Наш экипаж немедленно приступил к поисково-спасательным работам, сотрудничает с местными властями и оказывает поддержку и помощь семье гостя в это трудное время. В знак уважения к частной жизни семьи нашего гостя мы не можем сообщить никаких дополнительных подробностей».




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