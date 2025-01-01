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Невеста вокалиста FASTER PUSSYCAT прыгнула сама



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Как сообщает The Hollywood Reporter, на видео с камер наблюдения видно, как Кимберли Берч, невеста фронтмена группы FASTER PUSSYCAT Taime Downe, прыгает за борт с корабля Explorer Of The Seas компании Royal Caribbean в первый день круиза 80-х годов. По прежнему неизвестно, упала ли Берч, которая состояла в отношениях с Downe почти десять лет, или прыгнула сама.

Поскольку судно Explorer of the Seas зарегистрировано на Багамских островах, полиция Нассау прибыла на борт, чтобы разобраться в деле, и впоследствии признала невиновность Downe, сообщает The Hollywood Reporter.

Рики Рахтман, бывший ведущий программы MTV «Headbangers Ball», который утверждает, что дружит с Downe уже 38 лет, на Facebook Live раскритиковал пользователей социальных сетей, которые строят догадки о том, что произошло той ночью у побережья Багамских островов. Сказав, что он поддерживал связь со своим «лучшим другом» Taime в течение нескольких дней после инцидента, Рики добавил:

«Я знаю, что у меня не было бы той карьеры, которая у меня есть сейчас, если бы не Taime Downe. Я также знаю Кимберли Берч, потому что я был с Taime и Кимберли много, много, много раз, вплоть до того, что Кимберли и Taime много раз бывали у меня дома».

Далее он сказал, что "у Кимберли и Taime всегда были очень токсичные отношения. Они часто ссорились. Они всегда много ссорились. Многое из этого было связано с наркотиками и алкоголем". Но он настаивает, что « Taime очень, очень сильно любил Кимберли» и "Кимберли очень, очень сильно любила Taime. Однако они постоянно ссорились. Это правда".

Рики добавил: «Есть видео, на котором Берч совершает самоубийство, а с Taime сняты все обвинения.

Как дела у Taime? А как вы думаете, как он себя чувствует? Женщина, в которую он влюблен, с которой он прожил последние восемь лет, покончила с собой у него на глазах. И мне ужасно жаль Кимберли... что ей было так больно, что она вынуждена была покончить с собой. Я точно знаю, что Taime не сделал ничего плохого, но Taime останется со страшным шрамом на всю оставшуюся жизнь».




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